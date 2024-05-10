Премьер Польши Туск: военные НАТО уже присутствуют на Украине

10-летняя польская школьница с журналистской аккредитацией задала после заседания Сейма Польши премьер-министру страны Дональду Туску прямой и конкретный вопрос про присутствие сейчас на территории Украины военных НАТО.

На что последний ответил, что да, они там якобы уже есть, но пока в прямые боестолкновения с ВС РФ не вступают.

«Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — выступлением Туска выложено на YouTube-канале канцелярии польского кабмина.

На вопрос юной журналистки, собирается ли НАТО официально посылать свои войска на Украину Туск витиевато пояснив, что Альянс помогает Киеву на сколько это сейчас возможно.

Военные из каких именно стран НАТО и в каком количестве находятся сейчас на украинской территории польский премьер не уточнил, добавив лишь, что необходимо по максимуму избегать прямого участия НАТО в украинским конфликте.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с The Economist заявил, что вполне допускает вероятность серьезно рассмотреть вопрос об отправке французских военных на Украину в случае соответствующей просьбы со стороны Киева.

Его слова поддержал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*. С его слова, власти страны вполне могут обратиться к государствам Европы за подобной военной помощью, если станет окончательно понятно, что ВСУ не в состоянии самостоятельно остановить продвижение Армии России.

* - внесен в список террористов и экстремистов в РФ