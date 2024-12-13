Премьер Польши Туск заявил, что Макрону сложно даются рукопожатия с Дональдами
Фото: [flickr.com]
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону тяжело даются рукопожатия с Дональдами, пошутил премьер-министр Польша Дональд Туск, имея в виду себя и избранного президента США Дональда Трампа.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Под постом Туск опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено его рукопожатие с Макроном. Туск, приветствуя президента Франции, сымитировал борьбу на руках, после чего по-дружески ударил его в грудь.
Тем самым польский премьер-министр провел аналогию с роликом, обсуждавшимся в соцсетях, на котором запечатлено рукопожатие Макрона и Трампа перед переговорами в Елисейском дворце.
Как сообщает The New York Post, Макрон даже был вынужден прислонить к плечу будущего президента США из-за рукопожатия, которое длилось целых 29 секунд.
Ранее сообщалось о том, что Туск прокомментировал инициативу Макрона по вводу «миротворцев» на Украину.