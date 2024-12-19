Премьер Польши Туск: жители западных стран утомлены поддержкой Украины

Он подчеркнул, что хотя европейские страны демонстрируют единство, но существуют определенные исключения касательно готовности повысить помощь для Украины.

По его мнению, в Польше, в частности, все больше людей утомлены из-за продолжающейся войны. Кроме того, он отметил, что не все лидеры стран Европейского Союза желают увидеть победу Украины.

Туск добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы конфликт завершился как можно скорее, но не с поражением Украины.

Ранее Путин предрек крах Украины без поддержки Запада. Он отметил, что очередные пакеты военной помощи говорят о том, что западные партнеры Киева не заинтересованы в урегулировании конфликта.