Премьер Сербии Брнабич поблагодарила спецслужбы России за предупреждение о беспорядках

У российских спецслужб была точная информация, что в пятницу, 24 декабря, в Белграде могут вспыхнуть беспорядки, организованные прозападной оппозицией. Об этом, как пишет RT на Балканах, заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

С ее слов, россияне охотно поделились этими данными с властями Сербии. Благодаря полученной информации о готовящемся бунте, его удалось вовремя подавить, подчеркнула Брнабич.

«Могу только сказать спасибо, возможно, это не найдет понимания на Западе, но сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские спецслужбы. А все остальные говорили: «Ну, это российская дезинформация, это распространение фейковых новостей», — цитирует политика телеканал TV Pink.

Ранее сообщалось, что недовольные итогами парламентских выборов митингующие в Белграде начали бить стекла парламента, полиция применила слезоточивый газ. Президент Сербии Александр Вучич был вынужден созвать экстренное заседание Совбеза нацбезопасности.