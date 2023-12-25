В Белграде во время беспорядков арестованы 40 протестантов, 30 полицейских ранены

Не менее 30 сотрудников полиции в Белграде получили ранения в стычках с протестующими, сообщили местные СМИ. Также порядка 40 митингующих задержаны и доставлены в участки для разбирательств.

Въезд в центр столицу Сербии в настоящее время полностью перекрыт, столкновения полиции с прозападной оппозицией продолжаются, но уже локально.

На месте находится глава МВД Сербии Братислав Гашич, привезя вместе с собой внушительное число спецназовцев.

Ранее сообщалось, что недовольные итогами парламентских выборов митингующие в Белграде начали бить стекла парламента, полиция применила слезоточивый газ. Президент Сербии Александр Вучич был вынужден созвать экстренное заседание Совбеза нацбезопасности.