Премьер Сербии Вучевич подаст в отставку на фоне студенческих протестов в стране

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич запланировал экстренную пресс-конференцию, в ходе которой объявит о своей отставке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сербское издание «Вечерне новости».

Отмечается, что конференция состоится во вторник, 28 января, в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Как пишет издание, такое решение политик принял на фоне протестов, которые устроили сербские студенты.

26 января стало известно, что на улице Белграда молодые люди устроили массовую забастовку. Протесты в стране продолжаются уже более двух месяцев. По словам президента Александра Вучича, Сербия подверглась «нападению извне и изнутри».

В Министерстве иностранных дел (МИД) России сообщили, что массовые протесты в сербском государстве связаны с попытками Запада заставить Белград отказаться от своих интересов и бойкотировать дружественные отношения с РФ.

Ранее сообщалось, что участники протестной акции перекрыли крупнейшую транспортную развязку в Белграде.