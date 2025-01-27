В Белграде протестанты перекрыли крупнейшую транспортную развязку

Участники протестной акции перекрыли самую крупную транспортную развязку в Белграде — столице Сербии, сообщило РИА Новости. Президент Александр Вучич утверждает, что протесты финансируются иностранными спецслужбами и их цель заключается в свержении власти.

Студенческие демонстрации в Сербии продолжаются с ноября. На этот раз организаторы призвали к блокировке Автокоманды на 24 часа. Акция совпала с празднованием дня святого Саввы, учредителя Сербской православной церкви, который считается покровителем молодежи и образования.

Около 10:00 студенты различных факультетов перекрыли движение на нескольких маршрутах через Автокоманду, принеся с собой национальные флаги и транспаранты с символикой учебных заведений и протестов — окровавленной ладонью. На плакатах также присутствуют антиправительственные лозунги.

Участники акции намерены провести 15 минут в молчании в честь 15 жертв обрушения козырька на вокзале в Новом Саде и требуют раскрытия всей документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для чиновников и прекращения преследований задержанных на акциях.

Полиция перекрыла движение, не вмешиваясь в события, при этом протестующие пропустили трамвай и скорую помощь. Во второй половине дня ожидается обращение президента Александра Вучича.

Ранее сообщалось, что Сербия расторгла ряд военных контрактов с РФ из-за давления США.