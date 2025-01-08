Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил опасение относительно будущего Европейского союза. По его мнению, блок может столкнуться с серьёзными проблемами и даже распасться раньше, чем ожидалось, из-за решения Украины остановить транзит газа из России.

Фицо напомнил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского остановить транзит газа из России через территорию Украины наносит экономический ущерб не только Словакии, но и многим другим государствам Европейского союза.

По предварительным оценкам, потери могут составить около 500 млн евро в виде транзитных сборов и 1 миллиард евро из-за роста цен на газ. Для Европейского союза в целом ущерб может достигнуть 70 миллиардов евро, подчеркнул словацкий премьер.

«Глядя на ЕС, я боюсь, что он развалится раньше, чем мы можем себе представить», — сказал он в видеосообщении, опубликованном в запрещенной в Росси и признанной экстремистской соцсети Facebook.

Также президент Словакии сообщил о своём намерении отправиться в Брюссель. В ходе визита он намерен обсудить с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон актуальную проблему, которая назревает в Европе.

Кроме того, Фицо отметил, что его поездка в Россию в декабре прошлого года была направлена на обеспечение страны газом.

«В Москве я занимался тем, чем хочу заняться завтра также и в Брюсселе. Я решил и хочу решить серьезную проблему», — заключил политик.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно приехал в Москву вечером в воскресенье, 22 декабря. Кадры начала встречи политика с президентом России Владимиром Путиным в Кремле распространила пресс-служба главы государства.

Позднее Фицо пояснил, что его воскресный рабочий визит в Москву был реакцией на недавние недружественные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через украинскую территорию, а значит и в Словакию с 1 января 2025 года.