Премьер Словакии Фицо впервые появился на публике после покушения

Словацкий премьер Роберт Фицо впервые выступил на публике после покушения, совершенного на него 2 месяца назад. Об этом сообщило местное издание spravy.pravda.sk .

Сообщается, что политик выступил с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, являющийся госпраздником в Словакии. Уточняется, что выступление политика состоялось в Братиславе, в Девинском граде.

Известно также, что в ходе выступления Фицо выступил против прогрессивной и либеральной идеологий, «распространяющейся как рак и подобны яду». Он подчеркнул, что не хочет для своей страны судьбы в виде «карикатуры на западную цивилизацию».

Политик также восхитился своим коллегой из Венгрии Виктором Орбаном в связи с его поездками в украинскую и российскую столицы. Фицо подчеркнул, что присоединился бы к нему, будь состояние его здоровья лучше.

Ранее лидеры балтийских государств возмутились визитом Орбана в Москву.