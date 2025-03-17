Премьер Словакии Фицо выступил за восстановление транзита газа через Украину

Европейским странам никогда не получится стать конкурентоспособными, если через украинскую территорию не возобновится транзит газа из РФ. Об этом в запрещенной в России социальной сети заявил Роберт Фицо, премьер-министр Словакии.

Политик последовательно осуждает решение Киева прекратить транзит российского газа. Теперь Фицо сообщил, что власти Словакии будут продолжать свое наступление на дипломатическом фронте, чтобы восстановить поставки через Украину.

«Без транзита газа через Украину Европа никогда не будет конкурентоспособной», — указал он.

По словам Фицо, это заявление было сделано им во время встречи с послами государств Евросоюза.

Ранее Фицо выразил желание заблокировать саммит Евросоюза по Украине, на котором должны быть приняты итоговые решения по финансовой и военной помощи Киеву. Свою позицию политик объяснил тем, что Украина прекратила транзит газа в европейские страны. Он также раскритиковал Еврокомиссию, которая, по его словам, игнорирует проблемы с поставками голубого топлива.