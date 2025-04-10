Глава правительства Словакии Роберт Фицо намерен посетить населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от Москвы, где в декабре 1941 года советские войска начали контрнаступление. Об этом он рассказал в интервью изданию «Известия».

В планах Фицо — принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве. В рамках этих мероприятий он также планирует возложить венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

«Как мы знаем, 6 декабря 1941 года началось активное контрнаступление Красной Армии против немецких войск. И это контрнаступление было очень успешным. Поэтому я бы с радостью посетил города под Москвой, где все это происходило», — признался премьер-министр Словакии.

Фицо также подчеркнул, что Европейский союз и его руководство в Брюсселе не смогут помешать ему посетить Москву и принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы.

Как уже было известно, Роберт Фицо намеревается посетить Москву в составе многочисленной делегации из Словакии 9 Мая, чтобы отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также ожидается приезд сербского лидера Александра Вучича и президента Республики Сербской Милорада Додика.