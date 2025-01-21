Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о недопустимости вступления Украины в Североатлантический альянс, так как это создает основу для Третьей мировой войны.

О политических аппетитах Украины Роберт Фицо высказался в ходе заседания парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству, отмечает РИА Новости. Словакский премьер подчеркнул, что не допустит формирования нового «железного занавеса» между Европой и Россией, а это возможно, если Украину примут в НАТО.

Кроме того, Украина в составе альянса, по словам Фицо, создаст основу для Третьей мировой войны. Премьер обещал продолжать вести суверенную заграничную политику во всем направлениям мира, невзирая на сторонников Киева и своих политических противников в республике.

Фицо ранее уже высказывал мнение, что Украине следует принять нейтральный статус, чтобы минимизировать риски развязывания Третьей мировой войны. Он подчеркивал, что власти Словакии и все европейские страны должны быть готовы к тому, что будет после завершения конфликта. Роберт Фицо открыто говорит, что не готов становиться марионеткой Владимира Зеленского.