Минувшим днем Фицо выступил в эфире программы «60 минут» на ВГТРК, в которой заявил журналистам Евгению Попову и Ольге Скабеевой, что в Европе уже давно никто не верит в западный миф о том, что Москва собирается напасть якобы на Евросоюз. Он подчеркнул, что западная пропаганда намеренно создает из российской армии образ врага для рядовых европейцев.

«Европейский союз говорит украинцам: „Вот ваше оружие, вот ваши деньги, сражайтесь, только не мешайте нам, мы больше не хотим иметь ничего общего с этой войной“», — сказал Фицо.

После появления Фицо в российском телеэфире Матович не стал стесняться в выражениях и назвал Фицо «вероломным хорьком».

«Какой ужасный вероломный хорек», — выпалил политик.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен в будущем году 9 мая посетить Москву по случаю празднования 80-летия окончания Великой Отечественной войны.