Премьера Словакии Фицо назвали «вероломным хорьком» за участие в российском ток-шоу
Фото: [kremlin.ru]
Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович подверг жесткой критике появление действующего словацкого премьера Роберта Фицо на российском телеканале, пишет издание Politico.
Минувшим днем Фицо выступил в эфире программы «60 минут» на ВГТРК, в которой заявил журналистам Евгению Попову и Ольге Скабеевой, что в Европе уже давно никто не верит в западный миф о том, что Москва собирается напасть якобы на Евросоюз. Он подчеркнул, что западная пропаганда намеренно создает из российской армии образ врага для рядовых европейцев.
«Европейский союз говорит украинцам: „Вот ваше оружие, вот ваши деньги, сражайтесь, только не мешайте нам, мы больше не хотим иметь ничего общего с этой войной“», — сказал Фицо.
После появления Фицо в российском телеэфире Матович не стал стесняться в выражениях и назвал Фицо «вероломным хорьком».
«Какой ужасный вероломный хорек», — выпалил политик.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен в будущем году 9 мая посетить Москву по случаю празднования 80-летия окончания Великой Отечественной войны.