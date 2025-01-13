Премьер Словакии пригласил Зеленского встретиться после остановки Киевом транзита российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выложил в Сети открытое письмо с предложением о встрече Владимиру Зеленскому. Заявление об этом словацкий премьер выложил в запрещенной в РФ социальной сети.

Фицо предложил Зеленскому встретиться и обсудить дальнейшие украино-словацкие отношения. По его мнению, сторонам стоит обсудить влияние транзита российского газа на энергобезопасность Европы.

«Встреча создаст хорошие предпосылки для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины», — указал он.

Премьер подчеркнул, что остановка транзита сильно повлияла на экономику Словакии и на конкурентоспособность ее предприятий.

Ранее Фицо заявил, что «Газпром» уже пообещал Словакии продолжить поставки топлива альтернативными маршрутами. В связи с этим он назвал Россию гораздо более надежным партнером, чем Украина.