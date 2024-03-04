Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен продлевать транзит газа из России. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube.

Ранее руководитель «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов заявил, что правительство Украины не будет продлевать соглашение о транзите газа из России в Европейский Союз (ЕС). Договор истекает в конце 2024 года.

«Мы не собираемся вести переговоры (с Россией - ред.), продолжать и ставить свои подписи под договором. Но мы имели неоднократно переговоры с европейскими лидерами. Если европейские страны выступят транзитерами своего газа, мы готовы такую услугу предоставлять», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в случае, если договориться с европейскими странами не получится, Украина будет использовать газотранспортную инфраструктуру в своих целях.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на данные российской компании «Газпром» сообщили, что в феврале 2024-го года Россия нарастила транзит газа в Европу через украинскую территорию. Отмечалось, что в прошедшем месяце показатели достигли максимума по сравнению с 2023-м годом. Поток газа увеличился до 42,2 млн кубических метров.

Договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» был подписан в конце декабря 2019-го года. Срок его исполнения — пять лет. В рамках этого контракта по транзиту газа Украина должна была получать как минимум 7,2 млрд долларов.

Ранее мы сообщали, что глава французского дипломатического ведомства Стефана Сежурне уверена в катастрофических последствиях, с которыми Франция столкнется в случае поражения Украины.