Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал нехватку снарядов у ВСУ. По его словам, это негативно влияет на положение украинской армии на фронте.

Он указал таким образом на недостаточную мощность помощи Запада. Об этом украинский премьер рассказал в интервью телеканалу NHK.

«Есть несколько причин (нехватки снарядов), но одна из них в том, что число производимых в странах Америки и ЕС снарядов недостаточно. А также еще одна субъективная причина в том, что есть задержка с военной помощью от США», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что ситуация на фронте ухудшается уже сейчас. В марте, по его словам, положение ВСУ может стать катастрофическим. Шмыгаль также подчеркнул, что Украина увеличила производство беспилотников и снарядов, но этого, подытожил он, не хватает.

Шмыгаль объяснил, что российские заводы работают в полную мощь. По его словам, РФ производит в 10 раз больше ударов.

Министерство иностранных дел РФ ранее направляло ноту протеста странам, которые поставляют Украине свои оружие и боеприпасы, однако никакой реакции не последовало.

Ранее мы сообщали, что у России уже есть оружие против надводных беспилотников.