Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается объявить об усилении давления на Россию и введения против нее новых санкций. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По данным журналистов, Стармер собирается объявить о дальнейшем усилении давления на РФ. Это будет делаться до тех пор, пока РФ не согласится на предложения Запада.

«Пока Россия не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий и не продемонстрирует, что она серьезно настроена на работу над достижением справедливого и устойчивого мира», — указал канал предполагаемую будущую речь Стармера.

Премьер также должен сообщить, что РФ не обладает преимуществами и ей стоит согласиться на установление мира на Украине.

Ранее президент США Трамп заявил, что его страна теряет миллиарды долларов из-за различных санкций. По его словам, ограничительные меры, применяемые Соединенными Штатами, в частности, против России, требуют значительных финансовых затрат. Он также отметил, что страны Европейского союза пока не приняли новых мер в отношении Российской Федерации.