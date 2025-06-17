Трамп заявил, что США теряют миллиарды долларов из-за антироссийских санкций

Ограничительные меры, применяемые Соединенными Штатами, в частности, против России, требуют значительных финансовых затрат, исчисляемых миллиардами долларов. Об этом Дональд Трамп сообщил в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которая состоялась в рамках саммита G7 в Канаде 16 июня.

Президент Соединенных Штатов Америки отметил, что страны Европейского союза пока не приняли новых мер в отношении Российской Федерации.

«Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Это не просто „давайте подпишем документ“. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — это не так просто», — сказал он, главу Белого дома цитирует Reuters.

Президент США выразил надежду на то, что в ближайшее время будет подписано соглашение, которое позволит урегулировать ситуацию на Украине.

Ранее сообщалось, что Европейский союз продлил еще на один год — до 23 июня 2026 года — санкции против Крыма и Севастополя.