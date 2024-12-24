Сийярто сообщил, что Трамп не приглашал Орбана на инаугурацию

Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не прислали приглашение на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщило РИА Новости.

«Нет, я понимаю, что обычно они так не поступают. Так что такого рода приглашения не было», — сказал министр.

Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш ранее также комментировал возможность присутствия Виктора Орбана на инаугурации американского президента. Гуйяш отметил, что на подобные мероприятия не принято приглашать иностранных гостей. По его словам, премьер-министр Венгрии не планировал посещение церемонии. Издание напомнило, что, согласно законодательству США, Конгресс должен утвердить результаты президентских выборов. Мероприятие назначено на 6 января. Следующий этап — инаугурация.

Предвыборная кампания привлекала внимание различных СМИ. Дональд Трамп делал ряд заявлений, некоторые из которых касались урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер публично заявлял, что намерен способствовать завершению конфликта путем дипломатических переговоров. Наиболее резонансным стало заявление о возможности закончить вооруженный конфликт за 24 часа.

Ранее Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от телефонного разговора с Орбаном.