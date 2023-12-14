Премьер Венгрии Орбан не согласился с решением ЕС начать переговоры о членстве Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о решении стран Европейского союза (ЕС) начать переговоры о вступлении Украины в союз.

В четверг, 14 декабря, глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что соответствующее решение о начале переговоров по вступлению в организацию Украины и Молдавии приняли страны-участницы ЕС. По его словам, это событие стало «символом» надежды для этих стран и их жителей.

«Членство Украины в ЕС – плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», – написал Орбан в своих соцсетях.

Кроме того, Мишель сообщил о решении предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Орбан ни раз заявлял, что Венгрия против начала переговоров по вступлению Киева в ЕС. Он подчеркивал, что страны-участницы совершат ошибку, приняв соответствующее решение.

Венгерско-украинские отношения обострились на фоне ущемления прав венгерского народа в закарпатской части Украины. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявлял, что Киев с 2015 года нарушал и сокращал права венгерского меньшинства.