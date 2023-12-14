В ЕС подтвердили, что дают Грузии статус кандидата на вступление

На саммите в Брюсселе приняли ряд важных решений по поводу включения новых стран в Евросоюз. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что среди прочих государств обсуждалась и давняя просьба Грузии включить их в список участников союза, пишет РИА Новости.

«Евросовет предоставил Грузии статус кандидата», — Мишель

При этом на саммите решили начать обсуждение по включению Молдавии и Украины в ЕС. Ранее страны получили статусы кандидатов, но такой не дали Грузии. Евролидеры выдвинули последней 12 условий для получения, среди которых судебная реформа, деолигархизация, проведение изменений в сферах верховенства закона и другие. Грузинские политики в сентябре 2023 года заявляли, что выполнили как минимум девять рекомендаций ЕС и рассчитывают получить статус кандидата.