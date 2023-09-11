Пресечь военные мероприятия у Тайваня: зачем корейский лидер поедет к Путину

Корея не отвернулась от России после начала СВО в отличие от многих стран. Глава КНДР поддерживает отношения с российским президентом. Стало известно, что по приглашению Владимира Путина Ким Чен Ын в ближайшие дни приедет в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля .

Член аналитического департамента МолРОП Никита Зуев отмечает, что этот визит может нести в себе особые задачи.

«Первое — обсуждение военно-стратегического сотрудничества между Россией и Северной Кореей. В частности, поставки боеприпасов для РФ. Также возможно обсуждение вопроса о проведении совместных российско-северокорейских учений, о чем также недавно заявил руководитель российского оборонного ведомства», — предполагает Зуев.

Но наиболее важной темой может стать повышение военной активности блока НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжает эксперт. Об этом свидетельствуют последние военные мероприятия в непосредственной близости от Тайваня.

«Здесь национальные интересы России и КНДР пересекаются: надо обеспечить военно-стратегическую безопасность во всем регионе. Так что, возможно, сотрудничество между Москвой, Пекином и Пхеньяном усилится», — размышляет политолог, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Зуев также напомнил про Восточный экономический форум, который проходит в эти дни во Владивостоке. Изначально визит лидера КНДР в Россию был анонсирован не в рамках ВЭФ, но связь с этим событием все же прослеживается.

«Это демонстрация высокого уровня дипотношений между Москвой и Пхеньяном, что особенно важно в контексте усилившихся за последнее время экономических и политических санкций со стороны стран Запада в отношении России и КНДР», — подчеркивает эксперт.

Ранее мы писали, что глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом.