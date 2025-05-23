Пресс-конференции Трампа в Белом доме сравнили с боями в клетке

Главы иностранных государств стали бояться ездить к Дональду Трампу в Белый дом. Дело в том, что президент США часто позволяет себе отчитывать мировых лидеров в ходе пресс-конференций.

Такое поведение Трампа может стать причиной отказов от посещения Белого дома, считает обозреватель CNN Стивен Коллинсон. По его словам, иностранные лидеры входят "в священное логово" президента США так, как будто там проходят бои в клетке WWE (World Wrestling Entertainment).

Разносы Трампа, считает Коллинсон, представляют собой метафору внешней политики США, которая так же "непредсказуема, политизирована и переполнена теориями заговора".

Ранее сообщалось о том, что сенаторы США поддержали новые санкции против России.