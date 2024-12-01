Пресс-секретарь Госдепа Миллер удалил пост со словами про Кремль

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором сообщил о решении американских властей приостановить стратегическое партнерство с Грузией в связи с отказом республики продолжить курс на вступление в ЕС.

Через некоторое время пост был удален и заменен на другой. В новой версии поста отсутствовала часть про то, что Европейский союз (ЕС) является «оплотом против Кремля».

Напомним, протесты в Грузии начались 28 ноября в связи с заявлением премьер-министра республики Ираклия Кобахидхе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС.

Это решение спровоцировало массовые протесты, которые прокатились по Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил сделку по продаже четырех самолетов Е-7 Южной Корее.