Вашингтон продаст Южной Корее четыре радиолокационных самолета Е-7, а также сопутствующее оборудование к ним. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепа, сумма сделки составляет порядка 4,92 млрд долларов.

В Штатах полагают, что подобная сделка серьезно укрепит обороноспособность Южной Кореи.

Помимо этого, Сеул получит семь лазерных передатчиков Guardian и 10 двигателей CFM56. В Госдепе высказали уверенность, поставки американской военной авиатехники станет существенным подспорьем в плане координации ВВС Южной Кореи с военно-воздушными силами США.

«Основным подрядчиком в рамках этой сделки выступит корпорация Boeing», — приводится в сообщении госдепа.

Ранее родная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, назвала соседнюю Южную Корею и Украину «невоспитанными собаками, выпестованными США» и похожими как две капли воды.