Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке является крайне напряженной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, израильская точка зрения не допускает какой-либо роли ООН. В ближневосточном регионе наблюдается крайне напряженная ситуация, Россия призывает всех к сдержанности.

Спикер добавил, что в плане реформирования ООН данный процесс требует абсолютного консенсуса, что на сегодняшний день практически невозможно.

Ранее сообщалось, что генсека ООН объявили персоной нон грата в Израиле.