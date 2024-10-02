Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке является крайне напряженной
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, израильская точка зрения не допускает какой-либо роли ООН. В ближневосточном регионе наблюдается крайне напряженная ситуация, Россия призывает всех к сдержанности.
Спикер добавил, что в плане реформирования ООН данный процесс требует абсолютного консенсуса, что на сегодняшний день практически невозможно.
Ранее сообщалось, что генсека ООН объявили персоной нон грата в Израиле.