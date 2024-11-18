Российские туристы начали отменять туры в Абхазию

Многие путешественники из России стали отменять заранее забронированные туры в Абхазию на лето 2025 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ассоциация туроператоров России.

По утверждению АТОР, Абхазия традиционно находится в топовой тройке стран по раннему бронированию. Беспорядки в этой стране отразились на желании российских туристов проводить свой отдых на абхазской территории.

«Путешественники пересматривают планы на лето», — указал микроблог.

Организация также заявила, что у крупных туристических компаний находится альтернатива Абхазии, они готовы предложить другие, более безопасные направления для путешествий.

Ранее пресс-секретарь российского президента Песков высказался об отношении Кремля к беспорядкам в Абхазии. По его словам, российские власти выступают за действия в рамках конституции, а также за нормализацию ситуации в данной стране.