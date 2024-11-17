Президент Абхазии остановил переговоры с оппозицией на фоне протестов

Президент Абхазии Аслан Бжания в эксклюзивном интервью RT заявил, что остановил диалог с оппозицией, но готов пойти на их условия, если и они послушно оставят комплекс правительственных зданий.

По словам Бжании, найти компромисс с оппозицией не удалось, пока власти поставили переговоры на паузу, но продолжают призывать население к порядку. По состоянию на 16:30 по московскому времени, протестующие стали разбирать ограждения у администрации президента, возле парламента и правительства в Сухуме. Однако небольшие группы людей еще остаются в зданиях.

«Если можно так высказаться, сейчас некая пауза. Я вчера сделал заявление... Протестующие должны покинуть комплекс зданий, после чего президентом и народным собранием будут приняты нормативные акты, в соответствии с которыми могут пройти досрочные выборы президента», — напомнил он.

По словам Аслана Бжании, он готов сложить полномочия президента и провести досрочные выборы. В таком случае управленческие обязанности перейдут к вице-президенту, а правительство продолжит деятельность в штатном режиме. Как заключил президент, такой путь конституционен и соответствует нормам закона.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии готов подать в отставку при ряде условий.