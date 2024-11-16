Президент Абхазии уехал из столицы после ультиматума оппозиции об отставке

Президент Абхазии Аслан Бжания уехал из столицы. Сейчас он находится в селе Тамыш, сообщает телеграм-канал его администрации.

Представители лидера Абхазии опровергли информацию о том, что он эвакуировался на территорию российской военной базы, заявив, что эти слухи распространяет оппозиция.

С 11 ноября в Абхазии проходят митинги. Оппозиция не согласна с соглашением о российских инвестициях в республику. Документ содержит пункт о льготах и мерах поддержки для российских инвесторов.

Протестующие опасаются, что ратификация соглашения негативно отразится на малом и среднем бизнесе. Они требуют отложить принятие соглашения до президентских выборов.

Ранее сообщалось о том, что президент Абхазии отказался уйти в отставку на фоне беспорядков в Сухуме.