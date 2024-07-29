Президент Аргентины Милей отказался признавать победу Мадуро на венесуэльских выборах

Хавьер Милей, президент Аргентины, высказался в социальной сети Х о победе Николаса Мадуро на выборах президента, которые прошли в Венесуэле. Он утверждает, что не будет признавать этого факта.

Милей, известный своими провокационными идеями и эпатажными выходками, сослался на некие данные, по которым якобы в Венесуэле одержала победу оппозиция.

«Аргентина не признает мошенничества и надеется, что Вооруженные силы защитят демократию и волю народа», - указал он.

При этом никаких официальных данных по поводу итогов выборов еще не сообщалось. О своей победе во время волеизъявления заявил предвыборный штаб Мадуро.