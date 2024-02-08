Президент Аргентины Милей отказался рассматривать свои реформы в национальном парламенте

Правительство Хавьера Милея не будет продолжать рассматривать пакет своих реформ в парламенте. Это связано с неудачным голосованием, когда законодатели отказались одобрять одно из предложений президента. Об этом сообщил Оскар Саго, глава правительственного альянса из нескольких политических партий и движений.

Его слова привел телеканал LN+. По утверждению Саго, Милей уже отдал распоряжение приостановить обсуждение пакета реформ в том виде, в каком он был внесен в парламент.

«Он принял решение не давать указание депутатам возобновлять обсуждение в комиссии», - указал он.

Саго также допустил, что президент будет вносить свои реформы каждую по отдельности на рассмотрение и на голосование. Это будет происходить во время следующей парламентской сессии, которая стартует 1 марта.

Ранее сообщалось, что правительство Милея хочет провести глубокое реформирование страны сразу в ряде сфер. Президент подготовил порядка трехсот реформ, многие из которых проходят по разряду шоковых. Только подготовка к ним уже ведет к небывалой инфляции. Так за 2023 год она составила в Аргентине 211%.