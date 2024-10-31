Президент Аргентины освободил от должности главу МИД из-за голосования в пользу Кубы

Президент Аргентины Хавьер Милей освободил от должности главу МИД Диану Мондино после того, как Аргентина поддержала резолюцию ООН о прекращении эмбарго против Кубы, сообщил Infocielo.

На место Мондино назначен посол Аргентины в США Херардо Вертейн, как сообщил пресс-секретарь президента Мануэль Адорни.

30 октября Генеральная Ассамблея ООН в 32-й раз приняла резолюцию, призывающую Соединенные Штаты отменить свои экономические и финансовые санкции против Кубы.

В поддержку документа выступили 187 стран, среди которых четыре из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия и Франция.

В прежнее время Аргентина также поддерживала подобные резолюции, однако в этом году обсуждались предположения о том, что страна может отвернуться от своей «исторической традиции» и поддержать своих основных международных союзников, Израиль и США.

Эти две страны проголосовали против резолюции, а Молдавия воздержалась.

Ранее глава Министерства иностранных дел Аргентины Диана Мондино подтвердила намерение вернуть Аргентине Мальвинские острова. Она заявила в социальных сетях, что решение Великобритании передать под суверенитет Маврикия архипелаг Чагос в Индийском океане является «положительным шагом».

А также добавила, что продолжит борьбу за возвращение к Аргентине другого британского архипелага — Фолклендских островов, которые в стране именуют Мальвинскими.