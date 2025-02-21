Президент Аргентины Милей подарил Маску бензопилу

На встрече консерваторов CPAC в Вашингтоне президент Аргентины Хавьер Милей вручил Илону Маску, известному американскому бизнесмену и миллиардеру, необычный подарок — бензопилу. Этот подарок стал символом их общей идеи о необходимости радикального сокращения государственных расходов и борьбы с бюрократией. На официальном сайте конференции была организована прямая трансляция события.

Маск с радостью принял бензопилу и позже вышел с ней на сцену, вызвав бурные аплодисменты зрителей.

«Эта бензопила для борьбы с бюрократией! Бензопила!» — прокричал он, размахивая инструментом над головой.

На видео можно увидеть, как Илон Маск сначала энергично размахивает бензопилой за сценой, а затем появляется с ней на сцене, где его уже ждет Милей.

Эпизод с бензопилой завирусился и уже стал популярным в интернете. В социальных сетях шутят, что новый символ Милея может стать очередным мемом, как это было с DOGE.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что возглавляемое Илоном Маском DOGE хочет получить доступ к базе данных налогового управления США.