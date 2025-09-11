Президент Армении заявил, что страна перестала быть «младшим братом» России

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о кардинальном изменении формата отношений с Россией. По его словам, Ереван больше не является «младшим братом» Москвы, а стал ее полноценным партнером. Об этом сообщает RTVI.

Армения пересматривает свою роль в отношениях с Россией, заявил президент республики Ваагн Хачатурян. Он подчеркнул, что эпоха, когда Москва воспринималась как «старший брат», окончательно ушла в прошлое, уступив место равноправному партнерству. Хачатурян отметил, что правительство Армении самостоятельно определяет внешнеполитический курс, исходя исключительно из национальных интересов.

Несмотря на сохраняющуюся экономическую зависимость от России, армянский лидер указал на взаимный характер этих отношений. Он также прокомментировал недавние заявления российского вице-премьера Алексея Оверчука о невозможности совмещения членства в ЕАЭС и сближения с ЕС. По словам Хачатуряна, Ереван четко придерживается всех договоренностей в рамках Евразийского союза и параллельно развивает сотрудничество с Европой, не видя в этом противоречий.

Ранее сообщалось о том, что Пашинян запретил депутатам обсуждать Россию.