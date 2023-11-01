Президент Австрии Ван дер Беллен сообщил о росте антисемитизма в стране

Президент Австрии Ван дер Беллен рассказал о возросших случаях антисемитизма в стране. Он призвал положить конце этому. Австрийский лидер высказался в своих соцсетях.

«Я глубоко потрясен сообщением о поджоге еврейской части центрального кладбища Вены. За последние недели число антисемитских инцидентов в Австрии значительно возросло. Этому необходимо положить конец», – написал дер Беллен.

Он отметил, что евреи должны иметь возможность жить в стране и чувствовать себя в ней безопасно. Он подчеркнул, что ненависти нет места в Австрии.

Накануне глава еврейской общины австрийского государства Оскар Дойч заявил, что в ночь на 1 ноября неизвестные подожгли часть кладбища в Вене, где находятся еврейские захоронения. Отмечалось, что полиция проводит проверку по факту случившегося.

Действия правонарушителей осудил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

После обострения палестино-израильского конфликта в странах Европы участились случаи нападения или повреждения объектов и зданий, принадлежащих еврейскому народу, или отражающих его культуру. Ранее сообщалось, что в Германии срывают флаги Израиля.

Кроме того, в разных европейских государствах продолжают проводить акции протеста. Протестующие выступают с поддержкой Палестины на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что является «ключом» к решению конфликта на Блмжнем Востоке.