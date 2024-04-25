Президент Азербайджана Алиев пообещал не поставлять оружие Украине

Ильхам Алиев, президент Азербайджана, заявил, что его страна не собирается поставлять вооружения Киеву. Его слова привел телеграм-канал «Sputnik Азербайджан».

Глава закавказской республики указал, что со стороны Украины уже неоднократно раздавались в его сторону просьбы о помощи. Тем не менее, он последовательно отказывается от того, чтобы давать ВСУ оружие. Это происходит из-за того, что азербайджанцы не хотят портить отношения с РФ.

«Наши дружественные и стратегические партнерские отношения с Россией не пострадали и не должны пострадать из-за этой войны», - сообщил он.

По мнению Алиева, сохранение хороших отношений с Москвой отвечает национальным интересам Азербайджана. Поэтому его страна может оказывать гуманитарную помощь украинцам, но будет последовательно отказывать им в оружии.

Ранее Алиев очень критично отнесся к позиции Франции по ее отношению ксобытиям в Карабахе. Он также отметил деструктивное отношение Макрона к ситуации на Кавказе. Он распространяет инсинуации и говорит о готовности Азербайджана напасть на Армению.