Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто заявил о своем разочаровании от позиции Франции по событиям в Нагорном Карабахе. По его мнению, французы повели себя против норм мирового сообществ. Комментарий азербайджанского главы передает ТАСС.

В Азербайджане уверены, что Франция пошла по антиазиатскому пути из-за президента Эммануэля Макрона. Последний неоднократно делал сомнительные заявления не только по Карабаху, но и по ситуации на Украине. Ильхам Алиев отметил, что недоволен политической позиции Франции.

«К сожалению, я должен отметить позицию одной страны [по Карабаху], которая находится в абсолютном противоречии с мировым сообществом. Это Франция», — сказал он.

Напомним, что президент Франции заявлял о возможных планах Азербайджана напасть на Армению. Алиев и ряд политиков расценили это как «инсинуации» Макрона, который вошел во вкус. Так, недавно он же допустил отправку французских войск на Украину и допустил, что там окажутся и другие военные из НАТО.

Напомним, что в сентябре 2023 года власти Нагорного Карабаха согласились пойти навстречу Азербайджану после обстрелов. Они разоружили армию и вывели военную технику из спорной зоны. Сама республика, можно сказать, прекратила свое прежнее существование. Больше половины населения вернулись в Армению по гуманитарному коридору.

Ранее сообщалось, что сами французские военные не хотят отправляться на Украину по указке Макрона.