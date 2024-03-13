Лидер «Патриотов» Филиппо заявил о нежелании французских военных отправляться на Украину

Лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо заявил, что местные военные не хотят ехать на Украину. Как сообщает РИА Новости, таким образом политик прокомментировал статью, в которой армейцы отреагировали на предложение президента Эммануэля Макрона об отправке французского контингента на фронт.

Некоторое время назад французское СМИ Marianne написало о том, что заявление президента Макрона вызвало у военных удивление. Так, один из высокопоставленных офицеров назвал возможное решение о переброске французов на Украину неразумным. Кроме того, спикер довольно нелестно высказался о своих подопечных. В частности, он заявил, что по сравнению с российскими силами французские - это «армия мажореток». А Филиппо в соцсети Х назвал Макрона безумцем, за которым не пойдет армия. Ранее президент Франции заявлял о подготовке ЕС к поставкам на Украину ракет среднего и дальнего действия, а также готовности сделать все возможное для проигрыша России.

Ранее мы писали о том, что ЕС в 2024 году направит на военную помощь Украине еще 5 миллиардов евро. Принципиальная договоренность о выделении дополнительного транша была достигнута 13 марта.