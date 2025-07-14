Военблогер Подоляка обвинил Баку в молчании о расстреле азербайджанцев в Киеве

Политический и военный обозреватель Юрий Подоляка резко раскритиковал власти Азербайджана за отсутствие реакции на сообщения об убийстве в Киеве двух граждан республики, предположительно, причастных к убийству полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича.

Военблогер считает, что молчание азербайджанских властей может свидетельствовать о желании испортить отношения с Россией.

«Совсем все в Баку сейчас не так в отличие от событий двухнедельной давности. Когда каждый азербайджанец, начиная с президента Алиева, посчитал для себя настоящим оскорблением смерть при задержании двух серийных убийц азербайджанского происхождения (но с русскими паспортами)», — написал Подоляка, напомнив ситуацию с задержанием представителей этнической преступной группировки на Урале.

13 июля украинские СМИ сообщили о ликвидации группы лиц, подозреваемых в убийстве высокопоставленного офицера СБУ. Позже появилась информация, что среди ликвидированных могут быть граждане Азербайджана. Некоторые аналитики предположили, что украинские силовики могли расстрелять иностранцев без суда и следствия.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово возвращают билеты на фестиваль в Баку после замены артистов.