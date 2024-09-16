Дело француза Винатье будет рассмотрено в особом порядке

Дело француза Лорана Винатье* будет рассмотрено Замоскворецким судом Москвы в особом порядке. Он обвиняется в нарушении правил деятельности иностранного агента и признан в РФ иноагентом. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство защиты о рассмотрении дела в особом порядке», — объявила судья.

Дело будет рассматриваться без исследования и оценки доказательств. В таком порядке суд не может назначить наказание, превышающее две трети максимального срока по данной статье, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Следствие не обнаружило признаков шпионажа в действиях Винатье.

Француз целиком признал свою вину в несоблюдении норм, регулирующих деятельность иностранного агента.

Ранее сообщалось, что пропавших около трех недель назад пенсионеров нашли мертвыми в подмосковном лесу.

*в РФ признан иностранным агентом.