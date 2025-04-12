Президент Белоруссии оценил возможность вступления Украины в Евросоюз

Тысячи людей занимаются возможным приемом Украины в Евросоюз, но это событие может так никогда и не случиться. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, его слова привел телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко прокомментировал те усилия, которые предпринимают политики и чиновники в Брюсселе, чтобы приблизить членство Украины в ЕС.

«Они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет», — указал белорусский лидер.

Он добавил, что в этой сфере заняты тысячи людей, и все их усилия могут быть напрасными.

Ранее в Белоруссии высказались об уровне военного сотрудничества с Россией. По словам министра обороны Хренина, этот уровень достиг беспрецедентных вершин. Подобного уровня взаимодействия, по его мнению, удалось достичь из-за утверждения военной доктрины, концепции безопасности Союзного государства и подписанного договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве.