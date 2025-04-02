Министр обороны Белоруссии высказался об уровне военного сотрудничества с Россией

По словам Хренина, подобного уровня взаимодействия удалось достичь из-за утверждения военной доктрины, концепции безопасности Союзного государства и подписанного договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве. Руководитель минобороны отметил, что удалось создать единую региональную группировку войск Белоруссии и России, рабочую систему ПВО, а еще началась реализация множества проектов в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Офицер подчеркнул, что взаимодействие между странами в области обеспечения безопасности Союзного государства выражается не только на словах, но и на деле.

Обращаясь к журналистам, министр назвал 2 апреля знаковой датой для народов двух стран, которая является символом братских отношений России и Белоруссии, развивавшихся ранее и продолжающихся в настоящее время. Хренин также подчеркнул, что, как и 80 лет назад россияне и белорусы имеют идентичные взгляды на вызовы и угрозы, которые стоят перед Союзным государством.

Министр обороны добавил, что День единения народов Белоруссии и России представляет своего рода сдерживающий фактор, чтобы враги не смогли общаться с Минском и Москвой с позиции силы, а также не сумели разрушить исторические славянские корни двух народов.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко предложил продолжить интеграцию с Россией, создав для государств общий парламент.