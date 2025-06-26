Президент Бразилии да Силва посоветовал Трампу поменьше сидеть в интернете

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва дал совет главе США Дональду Трампу: меньше времени проводить в интернете и больше внимания уделять обязанностям президента. Об этом передает бразильский новостной портал G1.

Как известно, Трамп буквально ни дня не может прожить без соцсетей, постоянно публикуя там различные посты и делая всяческие публичные заявления на политические и экономические темы.

По словам да Силвы, президенту США стоит уделить больше внимания вопросам свободной торговли, многополярности и поддержания мира.

«В этом неспокойном мире, где у вас есть президент такой большой страны, как США, (он) должен бы думать о том, что говорит, должен бы меньше сидеть в интернете и больше времени уделять работе президента…», — подчеркнул Силва.

Ранее сообщалось, что Максима, супруга короля Нидерландов, в ходе совместного фотографирования в Гааге с президентом США Дональдом Трампом, решила немного подшутить над ним. Она изобразила губами его манеру речи.