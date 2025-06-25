Королева Нидерландов передразнила Трампа, заметили в сети

Любопытный и одновременно юморной курьез произошел на полях саммита НАТО, что проходил последние несколько дней в Гааге. Королева Нидерландов передразнила Трампа во время совместной с ним беседы в кулуарах форума Альянса. На это обратили внимание в Сети.

Максима Черрути обратила внимание на то, как двигаются губы президента США, и повторила это движение. Видеозапись опубликована на странице RT в социальной сети.

Какова была реакция Трампа, да и заметил ли президент США, что его прекрасная царственная собеседница откровенно потролила его, не уточняется.

Ранее президент США Дональда Трамп намекнул на возможную встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и сделал резкое заявление о нем.