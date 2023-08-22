Президент Бразилии оценил возможность создания единой валюты БРИКС

Президент Бразилии Лула да Силва высказался о создании единой валюты БРИКС. Глава государства считает, что она не должна заменить национальные валюты.

Об этом Силва сообщил во время своего выступления на саммите БРИКС, который стартовал в ЮАР 22 августа. Его слова приводят РИА Новости.

«Я защищаю введение единицы расчета в торговли между странами БРИКС, которая не заменит наши национальные валюты», – сказал Силва.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал в интервью CGTN, что государства БРИКС начали обсуждение создания единой расчетной единицы. По его словам, такие шаги вызваны необходимостью защититься на фоне нестабильности доллара. Он подчеркнул, что доверие к доллару и евро постепенно пропадает из-за заморозок счетов и прекращения расчетов.

Саммит БРИКС будет проходить в Йоханнесбурге до 24 августа. Россию на этой встрече представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин уже выступил перед участниками саммита по видеосвязи. Глава государства заявил, что БРИКС обогнала G7 по паритету покупательной способности и достигла одной четвертой доли мирового ВВП.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮРА. Союз был организован в 16 июня в 2006 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).