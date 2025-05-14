Президент Бразилии покинул Россию после короткой остановки

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже покинул Москву, где он только совершал короткую остановку. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное представителями бразильского посольства.

«Он сделал краткую остановку и уже покинул Москву», — указали журналистам дипломаты.

Ранее сообщалось, что борт военно-воздушных сил Бразилии приземлился в Москве в аэропорту Внуково. В нем находился президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. С 10 по 14 мая бразильский лидер находился в Китае с официальным визитом. До этого да Силва принял участие в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне.