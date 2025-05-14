В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии

В Москве приземлился специальный борт ВВС Бразилии в столичном аэропорту Внуково, сообщило РИА Новости. В нем находился президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

С 10 по 14 мая бразильский лидер находился в Китае с официальным визитом. До этого да Силва принял участие в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В среду, 14 мая, на пресс-конференции в Пекине президент Бразилии заявил, что намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы «передать» послание от главы киевского режима Владимира Зеленского.

Лула да Силва отметил, что ранее Зеленский попросил его пообщаться с Путиным и узнать о его готовности к перемирию на Украине. Ранее глава Бразилии также заявил, что готов выступить миротворцем в конфликте между Киевом и Москвой.

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вновь сесть за стол переговоров в Стамбуле. Последний раз российская и украинская делегации обсуждали заключение мира в 2022 году. Ожидается, что стороны встретятся 15 мая.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Турцию.