Президент Бразилии заявил, что Шольц пытался купить у них оружие для ВСУ

Канцлер Германии Олаф Шольц стремился приобрести у Бразилии вооружения для поддержания Вооруженных сил Украины и продления конфликта с Россией. Об этом сообщил президент Южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, которую транслировали на YouTube-канале бразильского правительства.

Он подчеркнул, что бразильское руководство не намерено поставлять оружие странам, участвующим в насилии против граждан России.

По словам Лулы да Силвы, Бразилия будет сохранять свою нейтральную позицию и союзники Киева не получат бразильские вооружения для Украины. Президент также добавил, что Бразилия открыта к рассмотрению участия в возможных миротворческих миссиях на Украине после окончания военных действий.

Ранее Шольц назвал «антипатриотичными провинциальными придурками» критиков его политики по Украине.