Президент Буркина-Фасо обратился к Путину на русском языке

Лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи с Владимиром Путиным неожиданно обратился к нему по-русски, сообщает РИА Новости.

Президент страны Западной Африки поблагодарил Владимира Путина за приглашение в Россию на празднование Дня Победы. Он также обратился к российскому коллеге на русском языке, выразив надежду, что произнес все правильно.

«Здравия желаю, товарищ президент», — сказал на русском языке Ибрагим Траоре.

Напомним, что иностранный гость прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, организованных в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он посетил парад на Красной площади.

Ранее сообщалось, что Медведев раскритиковал Зеленского, а также назвал его «крысой и уродом» за слова о параде Победы