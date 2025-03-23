Президент Чехии: у Киева не было предпосылок для победы

У Украины не было предпосылок к успеху в войне с Россией даже перед началом «контрнаступления» в 2023 году, заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда» президент Чехии Петр Павел.

Свою позицию он объяснил тем, что, согласно военной теории, для победы нужно, чтобы соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1.

А в случае Украины и России перевес был в пользу последней.

Вот почему изначально было очевидно, что контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории.

Петр Павел призвал продолжать оказывать Украине такую поддержку, чтобы она могла удержать территорию, а также быстрее создать условия для прекращения огня, а в дальнейшем и мира.

Ранее сообщалось о том, что в Чехии призвали Европу не останавливать военную поддержку Украины.